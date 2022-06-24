Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı

24.06.2022 11:13
Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerle buluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerle buluştu. Macera Ormanı'ndaki buluşmada Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan hizmetleri anlattı. Gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, "Gençlere çok inanıyorum. Çok da kıymet veriyorum. Her alanda gençlerin başarılı olması bizim belediyecilik çalışmalarımızın en temelinde olan noktalar. Gençlerimizin ilgi alanlarına dönük olarak da önemli çalışmalar yapıyoruz. Drag yarışları, driften hoşlanan gençlerle birlikteyiz, bilimden, teknolojiden, kültür ve sanattan, spordan hoşlanan gençlerle de birlikteyiz. Kepez'de 14 yıldır hepsine imkan sağlıyoruz. Bütün bunlarla birlikte gençlerle bir araya gelmek sohbet etmek konuşmak hoş bir vakti paylaşmak bizim için çok kıymetli. Toplum bir araya gelip konuşabilmeli. Hayata dair farkı düşüncelere, farklı bakış açılarına sahip olsak da birlikte olmak beraber olmak mutlulukların en güzeli" diye konuştu.

Doğayla iç içe bir Kepez

Başkan Tütüncü, 200 bin metrekare alan üzerindeki Macera Ormanının değişik projelerle halkın kullanımına açıldığını, hemen yanı başında da Kent Ormanının yer aldığını buranın da Kepez Belediyesi'nin ilk temalı parkı olduğunu sözlerine ekledi. Macera Ormanı ve Kent Ormanının Antalya'nın doğayla iç içe ortamda nefes aldığı bir yer olduğunu da vurguladı. Doğanın kucağında bulunan Macera Ormanında binicilik kulübünün de yer aldığını belirten Başkan Tütüncü, "Atlı spor oldukça pahalı bir spordur. Biz halka dönük, son derece sembolik ücretlerle burada bir atlı kulüp işletiyoruz" dedi.

Sökülen ağaçlar toprakla buluşturuluyor

Kepez'de yeşil alan miktarının artırılmasına son derece önem verdiklerini de belirten Başkan Tütüncü, "Sökülecek nar ağaçlarını Macera Ormanı'nda 5 bin metrekare alanda toprakla buluşturduk. Kırcami'nden sökülen portakallar, 300'e yakın zeytin ağaçları da Dokumapark'a dikildi" dedi. Fantastik Park hakkında da bilgi veren Tütüncü, "200 bin metrekare olan bu parkımızın içerisinde bir açık hava sahnesi var. Şehre bu kadar yakın orman arazilerini 24 saat hizmetin olduğu bir park haline getirdik" diye konuştu. - ANTALYA

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Başkan Tütüncü: 'Dünyanın en büyük hazinesi çocuklarımız' Başkan Tütüncü: 'Dünyanın en büyük hazinesi çocuklarımız'
Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tütüncü gençliğe yönelik çalışmaları anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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