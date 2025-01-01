Üç Aylar Fırsatıdır - Son Dakika
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Üç Aylar Fırsatıdır

Üç Aylar Fırsatıdır

Müftü Haliloğlu, Üç Ayların dua, tövbe ve iyilik için önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

01.01.2025 13:46
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Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Üç Ayların Müslümanlar için bir fırsat olduğunu, bol bol dua edip, tövbe edilmesi gerektiğini açıkladı.

2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecenin rahmet ve mağfiret mevsimi diye isimlendirilen Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili olduğunu söyleyen Müftü Haliloğlu, "Dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir zaman dilimi olan üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan), Türk-İslam geleneğinde mübarek yani bereketli aylar olarak görülmüştür. Ancak, sırf bu zaman dilimine girmekle elde edilecek bir kazanç olmayıp, iyi ve doğru davranışlarla elde edebileceğimiz bir sevap, çabayla hak edilecek bir bereket ve verimlilik söz konusudur. Bu zaman dilimi, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılma, hatalardan ve günahlardan temizlenerek, hayırlı ve yararlı işler yapma ve iyilikte yarışma zamanıdır. Dini hayatımıza pozitif anlamda yeni bir heyecan, canlılık ve ivme kazandıran üç aylar ve bu aylar içinde yer alan kandiller, varoluş gayemizi düşünmemiz, kandil olarak adlandırdığımız bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Regaib Kandili, Yüce Allah'ın af ve mağfiretinin istendiği, umut, huzur ve ilahi müjdelerle dolu bir gecedir. Bu nedenle, bu mübarek gece ve onu izleyen günler, Allah'ımıza, ailemize, çocuklarımıza, yakınlarımıza, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamaya ve hatırlatmaya, yanlış ve kusurlarımızdan dönmeye vesile olmalıdır. Bu bereketli ayların ve içinde idrak edeceğimiz kandillerin sevinç ve mutluluğunu sevdiklerimizle paylaşalım. Camilerimizde tertip edilen programlara katılmaya çalışalım. Çocuklarımızın da bu manevi iklimden hisselerini almaları için elimizden geleni yapalım, diyerek tüm İslam aleminin üç aylarını ve kandilini kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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