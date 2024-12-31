Üç Aylarda İbadet Vurgusu - Son Dakika
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Üç Aylarda İbadet Vurgusu

Üç Aylarda İbadet Vurgusu

Kayseri İl Müftüsü Ayvaz, üç aylarda istiğfar, oruç ve Kuran okuma çağrısı yaptı.

31.12.2024 12:20
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Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; üç ayların başlangıcı nedeniyle yaptığı açıklamada; "Üç aylarda istiğfar etmemiz lazım, hayatımızı muhasebe etmemiz lazım, geçmiş hatalarımızdan arınıp onlardan kurtulmamız lazım, oruç tutmamız lazım, nafile namazlar kılmamız lazım, bol bol Kuran okumamız lazım ve insanlara iyilikte bulunmamız gerekiyor" dedi.

Üç ayların başlangıcı olan Recep Ayı'nın 1 Ocak'ta başlayacağını kaydeden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; İl Müftülüğü'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bu aylarda bol bol ibadet yapılması gerektiğini vurgulayan Ayvaz; "Allah katında zamanların ve mekanların birbirinden farkı yoktur. Fakat zamanlar içerisinde öyle zamanlar, mekanlar içerisinde öyle mekanlar vardır ki; o zaman ve mekanlar içerisinde insanların talihini ve tarihini değiştirecek manevi olaylar vuku bulduğundan dolayı Allah o zaman dilimlerini diğer zaman dilimlerine, o mekanları da diğer mekanlara manevi yönden üstün kanaat eylemiştir. İşte o zamanlarda yapılan ibadetler ve dualar, diğer zamanlarda yapılan ibadet ve dualara oranla Allah katında daha büyük sevaplarla ödüllendirilmiştir. Onlardan birini de inşallah yarın idrak edeceğiz, 1 Ocak Recep Ayı'nın başlangıcı. Recep Ayı, Allah katında mübarek bir aydır. Üç aylar içerisinde çok manevi olaylar cereyan etmiştir. Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe akşamı olacak. Regaip Kandili Allah'ın kullarına değer vermesi anlamına gelir. Üç aylar içerisinde daha sonrasında Miraç Kandili var. Miraç Kandili'nde peygamberimiz, hiçbir beşere nasip olmayan Sidretü'l Münteha'ya çıkmıştır. İnsanlık tarihinin en büyük mucizesidir. Aynı zamanda Şaban Ayı'nın 15. gecesi Berat Kandili'dir. Peygamber efendimizin ifadesiyle beraber Allah'ın arzu eden tüm kullarının kul hakkı hariç tüm dualarını kabul etmiş olduğu müstesna bir zaman dilimi. Ondan sonra da on bir ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Üç aylar içerisinde 'Kuran ayı' diyoruz Ramazan'a; 21. gecesi Kuran'ın indiği gecedir Kadir Gecesi. Demek ki; üç aylar aslında Ramazan'a hazırlık ayı. Üç ayların girmesiyle beraber bizler de Ramazan Ayı'na hem ruh hem beden yönüyle daha hazır halde girmek için kendimizi ibadete veriyoruz. Üç aylarda ne yapmamız lazım? İstiğfar etmemiz lazım, hayatımızı muhasebe etmemiz lazım, geçmiş hatalarımızdan arınıp onlardan kurtulmamız lazım, oruç tutmamız lazım, nafile namazlar kılmamız lazım, bol bol Kuran okumamız lazım ve insanlara iyilikte bulunmamız gerekiyor. İnşallah bizler de bu vesileyle Kayseri Müftülüğü olarak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan 2 Ocak'ta bütün camilerimizde Regaip Kandili'ni kutlayacağız. Yarın sabah inşallah hep beraber Hunat Camii'ndeyiz. Tüm kardeşlerimizi davet ediyorum. Yine üç aylar içerisinde camilerimizde yapacak olduğumuz programlarla beraber Ramazan'a en güzel şekilde halkımızı hazırlayacağız. Bu vesile ile üç ayların ilimize, ülkemize, insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum"

Müslümanların yılbaşı kutlaması uygun görmediğini de sözlerine ekleyen Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; "Bizim dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur. Allah Kuranı Kerim'de onlara benzememizi, onlar gibi olmamamızı buyuruyor. Peygamberimiz de 'Eğer kim bir kavme benzemek isterse onlar gibidir' buyurmuştur. Çünkü onların örf ve adetleri kendi geleneklerinden, kendi dinlerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizler; örf ve adetleri, dini değerlerimizi Kuran'dan referans alıyoruz. Onun için ben Müslüman kardeşlerimizin yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum. Bu gecede daha çok Allah'a dua etmeliyiz, hayatımızın muhasebesini yapmalıyız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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