Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerine devam ediyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerine devam ediyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, halktan aldıkları destekle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Erzurum'un tarihi yüzü Yakutiyemize hizmetkar olmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktıkları bu yolda, Erzurum'a var güçleriyle hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

26.04.2024 09:56  Güncelleme: 10:01
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerinin ve çabalarının hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Halktan aldıkları destekle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmet siyasetinin uzun soluklu bir iş olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz ve hesabımız halka hizmettir. Erzurum'un tarihi yüzü Yakutiyemize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, kadim şehrimiz Erzurum'a var gücümüzle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yakutiye'mizde belediyemizce yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek hemşerilerimizle istişarelerde bulunduk. Yakutiye'de durmak yok yola devam." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika

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