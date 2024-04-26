Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerine devam ediyor

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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmetlerinin ve çabalarının hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Halktan aldıkları destekle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmet siyasetinin uzun soluklu bir iş olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz ve hesabımız halka hizmettir. Erzurum'un tarihi yüzü Yakutiyemize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, kadim şehrimiz Erzurum'a var gücümüzle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yakutiye'mizde belediyemizce yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek hemşerilerimizle istişarelerde bulunduk. Yakutiye'de durmak yok yola devam." şeklinde konuştu. - ERZURUM