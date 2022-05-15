Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi - Son Dakika
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Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi

15.05.2022 17:41
Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi

Kastamonu'nun Kadı Dağı Mevkisinde düzenlenen uçurtma etkinliği adeta kabusa döndü. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalar yüzünden oluşan izdihamda, çocuklar da ezildi. Aileler ve görevliler arasında kavgalar çıktı.

Kastamonu'da Kadı Dağı Mevkisinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde çocuklara uçurtma dağıtılacağı duyuruldu. Aileler, çocuklarıyla birlikte şenlik alanına geldi. Şenliğe havanın da güzel olması sebebiyle çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıcak altında çocuklarıyla birlikte uçurtmaların dağıtılması için bekleyen aileler, görevlilere tepki gösterdi.

Eğlence kabusa döndü! Ücretsiz uçurtma yüzünden oluşan izdihamda çocuklar ezildi

AİLELER VE GÖREVLİLER ARASINDA TARTIŞMA

Uçurtmaların bir an önce dağıtılmasını isteyen aileler, ücretsiz dağıtılacağı duyurulan uçurtmaların dağıtılmaması üzerine görevlilerle tartıştı. Tepkiler sonrasında uçurtmaların dağıtımına başlanıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmaları almak isteyen yüzlerce aile ve çocuklar, izdihama sebep oldu. Dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin üzerine kadar çıktı. Görevliler ise uçurtmaları etrafa atarak dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı çocuklar, oluşan izdihamda ezildi. Bir çocuk ise annesinin yanından kayboldu. Şenlikte aileler, hem organizasyona hem de yetersiz kalan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Eğlence kabusa döndü! Ücretsiz uçurtma yüzünden oluşan izdihamda çocuklar ezildi

"ÇOCUKLARIN AĞLADIĞI YERDE ŞENLİK OLMAZ"

Organizasyonun yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren Gülşen Çelik isimli vatandaş, "Çocuklarımızın ağladığı bir yerde şenlik olamaz. Burada bir şenlik yapılacaksa tutup bu uçurtmaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün önünde dağıtırsın. Herkes bu alana uçurtmasıyla birlikte gelecek. Millet ekmek kavgası gibi 10 paralık uçurtma için burada üst üste kavga ediyor. Görevli olmadığını söylüyor ama kamyonete çıkmış, dağıtmıyorum diyor. Kamyonete çıkıp uçurtmanın üzerine oturmuş, bunları dağıtmam benim diyor. Sana bu hakkı kim veriyor. Orada görevli yok mu? Görevli görevini düzgün yapmıyorsa organizasyonda sıkıntı var demektir. Güvenlikte yok. Millet burada üst üste, bir tek güvenlik yok. Bir tek siren çalındığını duydum, o da dağıtım bitince. Ben şenliğe gelmişim benim çocuğum ağlıyor, böyle şenlik mi olur. Hadi eğlenelim biz şimdi. Ben çocuğumun gözyaşı ile nasıl eğleneceğim" dedi.

Eğlence kabusa döndü! Ücretsiz uçurtma yüzünden oluşan izdihamda çocuklar ezildi

"ÇOK AYIP BİR ŞEY, REZİLLİĞİMİZLE KALDIK"

Saat 13.00'da şenlik alanına geldiklerini fakat kimsenin ortada olmadığını söyleyen Funda Yıldırım ise, "Gerçekten çok ayıp bir şey. Rezilliğimizle kaldık. Çocuğumuz için 10 paralık uçurtmanın da derdinde değiliz. Keşki düzenli ve tertipli bir şeklide girişte herkese verilseydi. İlk girdiğimiz yerde ne tabela vardı, ne afiş vardı, burayı bulabilmek için üç kere aşağıya indik, üç kerede farklı bir yöne gittik" diye konuştu.

Eğlence kabusa döndü! Ücretsiz uçurtma yüzünden oluşan izdihamda çocuklar ezildi

"EZİLİYORDUM, ZOR KURTULDUM"

Uçurtma alamadığını söyleyen Furkan Kerim Yıldım, "Daha demin az kalsın eziliyordum. Zor kurtuldum. Bize uçurtma dağıtacağız dediler ama biz burada rezil olduk. 1 saattir biz burada güneşin alnında bekliyoruz. Uçurtmaları büyüklere verdiler ama bizlere vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Eğlence kabusa döndü! Ücretsiz uçurtma yüzünden oluşan izdihamda çocuklar ezildi
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Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı Heyecan ve adrenalin dolu bayram Heyecan ve adrenalin dolu bayram

Toros Dağları, Kastamonu, gençlik, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi - Son Dakika


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