UEDAŞ Yeni Yıla Kesintisiz Enerji ile Girdi - Son Dakika
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UEDAŞ Yeni Yıla Kesintisiz Enerji ile Girdi

UEDAŞ Yeni Yıla Kesintisiz Enerji ile Girdi

UEDAŞ, Güney Marmara'da 298 ekibiyle yeni yıl mesaisi yaparak kesintisiz enerji sağladı.

01.01.2025 00:28
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Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa kesintisiz enerji sağlayan UEDAŞ, yeni yıla kesintisiz enerji mesaisi ile merhaba dedi.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yılı 298 ekibiyle yılbaşı mesaisi yaparak karşıladı. Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına durmadan devam etti. UEDAŞ, Güney Marmara'da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor. 298 ekiple 102 sepetli, 63 dört çarpı dört arazi aracı ile yeni yıl mesaisine devam etti.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu da saha çalışmalarını yerinde kontrol ederken, ekiplerin yeni yılını kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UEDAŞ Yeni Yıla Kesintisiz Enerji ile Girdi - Son Dakika

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