Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan köylerde Genç Gönüllü Kızılay ekipleri ile Jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıldı.

Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerimizde kar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan köylerde Jandarma Komutanlığı ile Genç Kızılay ekipleri birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımını koştu. Ekipler ekmek, kavurma et, bebek bisküvisi gibi gıda malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Genç Gönüllüleri ve Jandarma personelleri ile birlikte gıda malzemeleri dağıtımlarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE