Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Nevşehir Çevreyolu için çalışmalara başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir Çevreyolu için de çalışmalara başlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. İlk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Nevşehir Valisi Ali Fidan'dan şehir hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Bakanlığının Nevşehir yatırımlarını anlatarak, "2002 yılından bu yana Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 12 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 87 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 307 kilometreye yükselttik. Nevşehir'in bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 287 km BSK'lı yol yaptık. 349 Km tek yol iyileştirmesi yaptık. Yine Ankara-Nevşehir Otoyolu'nu bitirdik. 1,1 kilometre uzunluğunda 24 köprüsü vardı 48 köprüye yükselttik. Nevşehir- Aksaray Yolu, BSK Hızlandırılacak. Nevşehir-Ürgüp- Ürgüp-Boğazköprü Yolu, 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyonu gibi 4 önemli karayolu projesine de devam ediyoruz" dedi.
"Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir Çevreyolu içinde çalışmalara başlıyoruz"
Bakan Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir Çevreyolu içinde çalışmalara başlıyoruz. 16,7 km uzunluğundaki projemizde 6 farklı seviyeli kavşak; 2 üstgeçit ve 5 altgeçit bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Kapadokya Havalimanımızdan 12 bin 781 uçuşla 561 bin 663 yolcu seyahat etti. Bu veriler, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılına kıyasla yüzde 30.6'lık bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanması nedeni ile Kapadokya Havalimanı terminal binasını da yenileyeceğiz. Projesi tamam, ihalesini nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Nevşehir'in fiber optik kablo uzunluğunu 771 kilometreden 2 bin 689 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün 319 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor" dedi.
Avanos Taş Köprüsü inşaatında inceleme
Ardından Avanos ilçesine geçerek restorasyonu yapılan tarihi Avanos Taş köprüsü inşaatında da incelemelerde bulunuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilçeyi birbirine bağlayan taş köprü inşaatının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. - NEVŞEHİR
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