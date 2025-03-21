Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Trabzon'un Ulaşım ve İletişim Altyapısına 173 Milyar Lira Yatırım Yaptık" - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Trabzon'un Ulaşım ve İletişim Altyapısına 173 Milyar Lira Yatırım Yaptık"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı’ programında partililerle bir araya geldi. Uraloğlu, "Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

21.03.2025 10:57  Güncelleme: 11:18
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı" programında partililerle bir araya geldi. Uraloğlu, "Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ak Parti Trabzon Miletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Uraloğlu, İsrail'in tekrardan Gazze'ye saldırması sonucunda buruk bir bayram yaşanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüz Kadir gecesi ve bayram. Hem Kadir Gecenizi hem de Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün zirve yaptığı günlerdir. 'Bayramın mübarek olsun' cümlesi ise en güzel kardeşlik parolasıdır. Keşke bu bayram, tüm dünyada bayram olsaydı; savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi neşeyle gülseydi. Ne yazık ki, İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı zulüm ve şehit edilen mazlum Filistinli kardeşlerimiz nedeniyle bir bayrama daha buruk gireceğiz. Ramazan ve bayram, işte tüm bu çelişkileri derinlemesine düşünmemiz, tefekkürle kendimizi sorgulamamız için bir fırsattır. Dünya ve bölgemiz, ticaret savaşlarının gölgesinde, Rusya - Ukrayna çatışmasının acılarıyla, İsrail'in Gazze'yi işgal eden barbarlığıyla sarsılan bir dönemden geçiyor. Bu karanlık tablo karşısında Türkiye'miz; stratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta duruyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'yi modern ulaşım ağlarıyla donatmak, altyapımızı güçlendirmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Trabzon'umuz da bu hizmet kervanından hak ettiği payı alıyor. Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptık. 2002 yılında; 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 519 kilometreye çıkardık. Trabzon'umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolunu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu, onu da biz başlattık. İnşallah biz bitireceğiz. Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu gibi 22 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Trabzon'umuza; Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun -Sarp hızlı demiryolu projemiz ile de Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız.

Trabzon Havalimanımızın sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık biliyorsunuz. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurtdışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CİP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun geçtiğimiz yıl her ikisinin de açılışını gerçekleştirdik ve hizmete sunduk. Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları bitirmek için de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz, bu yıl içerisinde tamamlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Trabzon'un Ulaşım ve İletişim Altyapısına 173 Milyar Lira Yatırım Yaptık' - Son Dakika

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