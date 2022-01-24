Ülkü Ocaklarından "Sarıkamış yürüyüşü" - Son Dakika

Yenişehir Ülkü Ocakları, ilçenin en yüksek köylerinde bulunan şehitlikleri ziyaret ederek Türk bayraklarını yeniledi.

Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen, " Sarıkamış'a selam olsun" anma yürüyüşüne zorlu hava şartlarına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa'nın Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çekil, "Yürüyüşümüze, İl Ocak Başkanımız Gül Ahmet Türk, il ve ilçe yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız katıldı. İlçemizin en yüksek köyü olan Kıblepınar'da şehitliğimize giderek hem buradaki hem de Sarıkamış şehitlerimiz için dualar ederek Türk bayrağımızı yeniledik. Sonra Selimiye köyümüzde bulunan Binbaşı Muharrem Beyin kabri başında köy muhtarımız Mehmet Aydın ve azalarımızla beraber duamızı ettik. Bu anmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim onlardan razı olsun" diye konuştu. - BURSA