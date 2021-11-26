Uludağ'da kartpostallık manzaralar - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Bursa'nın önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da oteller bölgesi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük 1 derece olan Uludağ, gün boyu devam eden yağmur yağışı gece saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yerini kara bıraktı. Kısa sürede zirve beyaza bürümesinin ardından Bursa'nın Keles ilçesi Gököz Göleti'nden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar ise kartpostalları aratmadı. - BURSA