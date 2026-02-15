Uludağ\'da Yoğun Teleferik Kuyruğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Bursa Uludağ'da, güneşli havayla birlikte yoğunluk oluştu. Teleferikte oluşan yaklaşık 1 kilometrelik iniş kuyruğu dikkat çekti.

Zirvede yazdan kalma bir gün yaşamak isteyen günübirlikçiler, keyfin mutluluğu fazla sürmedi. Hava sıcaklığının 10 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, eğlendikten sonra aşağı inmek isteyen vatandaşlar, teleferiğe yöneldi. Ancak kuyruğun otellere kadar uzadığını görenler gözlerine inanamadı. Kuyruğa girenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta adım adım ilerledi. - BURSA