Uludağ Elektrik 2024 yılını sektör lideri ödülüyle kapattı - Son Dakika
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Uludağ Elektrik 2024 yılını sektör lideri ödülüyle kapattı

Uludağ Elektrik 2024 yılını sektör lideri ödülüyle kapattı

Uludağ Elektrik, sektöründe gösterdiği başarılarla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Sektör Liderleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

31.12.2024 15:37
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Uludağ Elektrik, sektöründe gösterdiği başarılarla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Sektör Liderleri" kategorisinde ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanına enerji tedarik eden ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla kişiye hizmet sunan Uludağ Elektrik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Sektör Lideri" ödülüne layık görülerek, başarısını bir kez daha taçlandırdı. Organizasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektörde fark gösteren Uludağ Elektrik, sosyal projeleri ve şehir ekonomisine sağladığı katkılarla "Ekonominin Oscarları" olarak nitelendirilen prestijli ödülü alarak lider konumunu güçlendirdi. Şirketin ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın elinden Grup CFO'su Duygu Tokgöz alırken, şirketin yöneticileri de törende hazır bulundu. Şirket, enerji sektöründe örnek teşkil eden çalışmalarıyla çevresel sorumluluk ve kaliteli hizmet anlayışını bir araya getirerek, 2025 yılında hedeflerine ulaşmayı ve Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Arslan: Enerjimizi artırarak yola devam ediyoruz

Ödül hakkında görüşlerini paylaşan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Bu ödül yalnızca bir başarıyı değil, aynı zamanda ekibimizin özverisini ve sürekli gelişim isteğini simgeliyor. Bugün, topluma daha güçlü bir şekilde hizmet sunmak ve geleceğin enerjisini şekillendirmek adına çıktığımız bu yolda, her bir adımımızda daha da ileriye gitmek için enerjimizi artırarak ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın ekonomik başarıları ödüllendiriliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, bölgedeki iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Tören, ekonomiye katkı sağlayan, yeni ve sürdürülebilir projelerle dikkat çeken firma ve kişileri ödüllendiriyor. "Ekonominin Oscarları" olarak kabul edilen organizasyonda, farklı kategorilerdeki başarılar ödüllendiriliyor ve her yıl iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geliyor. İhracat, ekonomiye katkı, sektör liderliği, yeşil çevre ve sürdürülebilirlik gibi önemli alanlarda başarılar sergileyen kişi ve kurumlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı gibi önemli isimlerin katılımıyla ödüllerini alıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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