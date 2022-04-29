Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu - Son Dakika
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Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu

29.04.2022 14:20
Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu

Uludağ Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, geleneksel hale getirdiği ramazan buluşmalarında çalışanlarıyla Çanakkale'de iftar yaptı.

Uludağ Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, geleneksel hale getirdiği ramazan buluşmalarında çalışanlarıyla Çanakkale'de iftar yaptı. Yaklaşık 500 kişiyi bir araya getiren programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Uludağ Elektrik şirketleri, kurum aidiyetini pekiştirmek ve ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberliğin önemini vurgulamak amacıyla her yıl çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geliyor. Şirketin bu yıl düzenlediği iftar programının sonuncusu Çanakkale'de gerçekleştirildi. İftara Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Uludağ Elektrik Çanakkale Bölge Müdürü Gökhan Vanlıoğlu ve UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir'in yanı sıra yöneticiler, Uludağ Elektrik çalışanları, aileleri ve basın temsilcileri de katıldı.

Ramazan ayının manevi ayında birlikte oruç açtıklarını belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Ramazan ayının artık son günlerine yaklaşırken, hep birlikte iftar soframızın etrafında buluşmanın sevincini paylaştık. Sizler yaptığınız çalışmalarla, şehirlerimizin ve evlerimizin aydınlanmasına, ülkemizin üretmesine ve gelişmesine çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Bizler de gücümüzü, siz değerli çalışanlarımızdan alıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle bölgemizdeki müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Konuşmamı noktalarken; güzel bir şekilde ramazanı tamamlayıp hayırlısıyla bayrama erişmenizi temenni ediyorum. İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum" dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise "Hepinizin bildiği gibi ramazan ayı ifade ettiği pek çok şeyin yanında birlik ve beraberliğimizin vurgulandığı, aynı sofrada ailelerimiz ve dostlarımızla birlikte buluştuğumuz özel bir dönem. Bu akşamda Uludağ Enerji ailesi olarak bütün ailemizle aynı sofrada buluşabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Sahip olduğumuz bu birlik ve beraberlik duygusu ile birlikte hizmet verdiğimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova'da ve Güney Marmara'nın dışında da her daim ülkemiz için sizler ile birlikte dayanışma içinde olduk, bundan sonraki süreçte de aynı gayret ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu
Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu
Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu
Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu

YORUMLAR
500
Haliliye'de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor Haliliye'de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor Fatih'te bir başkadır Ramazan Fatih'te bir başkadır Ramazan

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu - Son Dakika


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