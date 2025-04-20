Uludağ Üniversitesi'nden Ezan Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uludağ Üniversitesi'nden Ezan Açıklaması

Uludağ Üniversitesi\'nden Ezan Açıklaması

Uludağ Üniversitesi, Diplomasi Simülasyonu'ndaki ezan ve Filistin görüntüleri hakkında açıklama yaptı.

20.04.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, 'ezan ve Filistin ile dalga geçildi iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Temyiz Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği Diplomasi Simülasyonu programı kapsamında gerçekleştirilen canlandırma anlarındaki görüntülerin düşüncesinden koparılarak sosyal medyada ağır ifadelerle dolaşıma girdiğini üzülerek takip ediyoruz. Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail kabinesini temsilen yapılan sunumda gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle Ezan-ı Muhammedi'nin duyulduğu esnada Filistin'de soykırım yaparken aşağılık bir şekilde umursamaz davranışlar sergileyen İsraillilerin tavırları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi, Filistin Devletinin ve halkının her zaman yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca Temyiz Topluluğu öğrencilerin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya da şu şekilde paylaştı:

"Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Temyiz Topluluğu olarak, düzenlediğimiz Diplomasi Simülasyonu kapsamında kamuoyunda oluşan yanlış algılara ve gündeme gelen tepkilere yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Simülasyon, tamamen akademik ve temsili nitelikte olup, uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı devletlerin mevcut dış politika yaklaşımlarının tarafsız bir şekilde canlandırılmasını amaçlamaktadır. Etkinliğe katılan her temsilci, hangi ülkeyi canlandırıyorsa o ülkenin resmi görüşlerini savunmakla yükümlü olup; bu görüşler ne katılımcıların kişisel fikirlerini ne de topluluğumuzun değerlerini yansıtmaktadır. Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail Kabinesini temsilen yapılan sunumda kullanılan görsel ve işitmeyle ilgili unsurların, dini değerlere ya da mazlum bir halkın acısına saygısızlık olarak yorumlanması bizleri derinden üzmüştür. Bu durum, simülasyonun gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle yaşanmış olup, kesinlikle hakaret ya da alay amacı taşımamaktadır. Ezan-i Muhammedi'nin duyulduğu sahne, Filistin'e yapılan saldırıların temsili bir anlatımı içinde yer almakta, asla dini bir değerin aşağılandığı bir kurgu barındırmamaktadır. Topluluğumuz hiçbir dinin kutsallarına hakaret etmeyi, hiçbir halkın yaşadığı acıyı küçümsemeyi tasvip etmez ve böyle bir niyetle hareket etmemiştir. Tüm bu temsiller yalnızca diplomatik pozisyonları daha iyi anlayabilmek adına hazırlanmıştır. Yaşanan yanlış anlamadan dolayı üzüntümüzü ifade ediyor, açıklamamızın kamuoyuna bir açıklık getirmesini temenni ediyoruz." - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Uludağ Üniversitesi, Filistin, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ Üniversitesi'nden Ezan Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: Uludağ Üniversitesi'nden Ezan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement