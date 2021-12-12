Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Clayderman rüzgarı - Son Dakika

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Clayderman rüzgarı

ANTALYA - Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseri ile başladı.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Cumartesi akşamı başladı. Yerli ve yabancı bir çok yıldızı sahnesinde ağırlayacak olan festival, açılışını 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseriyle yaptı.

"Moral olacak"

Konserlerin herkese moral olacağını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, "Festivalimiz bizleri bir kez daha insanlığın ortak dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi. İki hafta boyunca, notalara ruhlarını katan yerli ve yabancı birçok sanatçıyı, müzik insanını ve sanatseveri güzel şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Müziğin notaları hepimizin ruhuna dokunacak, dokunduğu her şeyi iyileştirecek ve güzelleştirecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir ilham kaynağı olan festivalimiz, tüm dünyanın yaşadığı salgın günlerinde, ülkemizin geçirdiği yangın felaketinin ve doğal afetlerin ardından, bizlere de moral kaynağı olacak" dedi.

"Seyircilere notalarını ve mendilini verdi"

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından sahneye çıkan efsane isim, Antalya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve konsere gelenlere Türkçe teşekkür etti. 2 saat boyunca sahnede kalan Clayderman, sempatik tavırları ve esprileriyle geceye renk kattı. Konserin en renkli anları ise Clayderman'nın seyircilere notalarını ve mendilini vermesi oldu. Richard Clayderman, ünlü filmlerin soundtracklerine de yer verdiği repertuarında, zaman zaman kendisine alkışlarıyla eşlik eden seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.