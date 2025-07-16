Uluslararası Çevrim İçi Sergi Başladı

Kastamonu Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında erişime açılan çevrim içi sergi, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" temalı Uluslararası Çevrim İçi 2025 Karma Sergisi erişime açıldı. 15-30 Temmuz tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen sergi, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirdi. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra, Türkiye, Mısır, Makedonya, Çeçenistan, Fas, Arnavutluk, Özbekistan, Sırbistan ve Bangladeş'ten katılan sanatçılarla birlikte toplam 9 farklı ülkeden eserler sergide yer aldı.

Toplam 30 eserin sunulduğu sergide; demokrasi, bağımsızlık, milli birlik ve toplumsal hafıza gibi temalar, sanatçılar tarafından farklı disiplinlerde ve özgün tekniklerle yorumlandı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliğinde hazırlanan sergi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde akademisyen ve sanatçıların katkılarıyla oluşturuldu.

Sergiye ise Kastamonu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - KASTAMONU