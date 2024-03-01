Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı Ferhat Özçelik, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Türkiye'de 14 yıldan beri faaliyet gösteren Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurulunda mevcut Başkan Ferhat Bozçelik, oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Genel kurulda konuşan Bozçelik, "Bu faaliyetlerimiz kapsamında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar ile iş birliği protokolü imzalandı. TADİV Vakfı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünün Avrupa'da görkemli bir şekilde coşku ile kutlanmasının yankıları tüm dünyada halihazırda devam etmektedir. Bu vesileyle de Avrupa'da daha da büyüyeceğimizi ve merkezimizin kurulacağının müjdesini tüm üyelerimize şimdiden verebilirim" ifadelerini kullandı.
Onursal üyeler olarak TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DMW Almanya Başkanı Reinhard Paul, Av. Rahmi Özkan, EBCA Başkanı Zbigniew Roch, Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara'nın DMW ailesine katılım sağlandığını ifade eden Bozçelik, "Türk-Avrupa ekonomik, kültürel, finans ve insani sosyal sorumluluk konuları başta olmak üzere katma değer oluşturmak ve ilişkileri sürekli kılmaya adadığımız misyonumuza tam gaz devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Özçelik yeniden seçildi - Son Dakika
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