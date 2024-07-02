Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, yarın geleneksel 'Göle Maya Çalma' etkinliği ile başlayacak. Festivalde birçok aktivite, dans gösterileri, yarışmalar ve yöresel yemekler yer alacak.

02.07.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, yarın geleneksel 'Göle Maya Çalma' etkinliği ile başlayacak.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde saat 12.30'da başlayacak etkinlik, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Yoğurt yeme yarışması, uluslararası dans gösterileri, oyunlar, yarışmalar, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi çeşitli stantlar ile yöresel ev yemekleri sunulacak. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin tadımı da yapılarak katılımcılara sunulacak.

"Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, dolu dolu programlar, gösteriler ve konserlerle geçecek"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, festivalle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, dolu dolu programlar, gösteriler ve konserlerle geçecek. Göle Maya Çalma etkinliğimizle başlayacak olan festivalimizde 5 farklı ülkeden dans grupları katılım sağlayacak. Yapacakları gösterilerle festivalimizi renklendirecekler. Ayrıca bu yıl düzenlediğimiz festival UNESCO'nun da katkıları ile daha da zenginleşecek. Pazar günü sona erecek olan festivalimizde Sivrihisar'ımızın en büyük değeri olan Nasreddin Hocamızı anacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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