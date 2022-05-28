UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen Temel UMKE Eğitimi'ni tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanan 24 katılımcıya sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Temel UMKE Eğitimi düzenlendi. Eğitimi başarı ile tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanan çeşitli branşlardan 24 katılımcı için sertifika töreni düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, UMKE Eğitim ve Tatbikat Sorumlusu Mehmet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende katılımcılara ve eğitim veren eğitmenlere sertifikaları takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, eğitimi veren eğitmenlere teşekkür ederek, UMKE personeli olmaya hak kazanan katılımcılara da görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN