UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi - Son Dakika
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UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi

28.05.2022 12:08
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen Temel UMKE Eğitimi'ni tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanan 24 katılımcıya sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen Temel UMKE Eğitimi'ni tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanan 24 katılımcıya sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Temel UMKE Eğitimi düzenlendi. Eğitimi başarı ile tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanan çeşitli branşlardan 24 katılımcı için sertifika töreni düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, UMKE Eğitim ve Tatbikat Sorumlusu Mehmet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende katılımcılara ve eğitim veren eğitmenlere sertifikaları takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, eğitimi veren eğitmenlere teşekkür ederek, UMKE personeli olmaya hak kazanan katılımcılara da görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi - Son Dakika


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