ÜNİPERSEN\'den Tazminat Eylemi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari personel arasında yaşanan "Yükseköğretim tazminatı'nda" adaletin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Çok sayıda Sendika temsilcisinin katıldığı etkinlikte konuşan ÜNİPERSEN Aydın İl Temsilcisi Mesud Türkyılmaz, 2014 yılından beri büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını ifade ederek akademik ve idari personel arasında ayrımcılık yapıldığına dikkat çekti. Türkyılmaz, "2014 yılında, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na eklenen Ek Madde 3 ile üniversitelerde görev yapan akademik personele, unvanlarına göre yüzde 100 ila yüzde 115 oranında yükseköğretim tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Ancak, aynı kurumlarda gece gündüz fedakarca görev yapan idari personelimiz bu haktan tamamen mahrum bırakılmıştır. Bu tazminat sadece ekonomik bir talep değil, aynı zamanda kurumsal adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin bir gereğidir. Üniversitelerde gerçek anlamda adalet tesis edilebilmesi, tüm personelin emeğine eşit değer verilmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

Bu ayrımcılığın sadece ekonomik değil aynı zamanda moral ve motivasyon kaybına da yol açtığını, üniversite çalışanları arasında derin ayrışmalara ve iş verimliliğinde düşüşe neden olduğunu ifade eden Türkyılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu'nu bu konuda sorumluluk almaya, somut adımlar atmaya davet etti. - AYDIN