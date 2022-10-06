Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor - Son Dakika
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Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor

06.10.2022 20:30

Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor Erzincan'da yaşayan üniversite mezunu Sema Eren devletten aldığı destekle ektiği 10 dönüm tarladan 70 ton domates üretiyor.

Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yaşayan üniversite mezunu Sema Eren devletten aldığı destekle ektiği 10 dönüm tarladan 70 ton domates üretiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Erzincan'da uygulanan yüzde 75 hibeli "Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesiyle" domates fidesi temin edilen üniversite mezunu üretici Sema Eren tonlarca domates üretiyor. Köyde ki vatandaşların "yapamazsın" demelerine aldırış etmeyen Eren sezon boyunca da kadınları tarlada çalıştırarak istihdam da sağlıyor.

Köyde ilk defa domates yetiştiren ve verim elde eden Sema Eren, 'Üniversite mezunu kadının çiftçilik yapamaz' dediği köyde devletin desteğiyle üretime başladığını belirterek, "Erzincan Hacı Ali Palangasında üretim yapmaktayım. Yaklaşık 10 dönüm bir alanda domates üretimi yapıyorum. Burada fidelerimizi mayısın sonu gibi dikmeye başladık. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlamaya çalıştım. 60-70 ton kadar domates verimi bekliyoruz. Tabi ki domates üretimi zor. Kadın üreticinin desteklenmesini istiyorum. Çünkü ben çok zorluklarla bu üretime başladım. Herkesin 'Üniversite mezunu kadının çiftçilik yapamaz' dediği köyde ben bu üretimi Tarım İl Müdürlüğünün desteğiyle yapmaya çalıştım. Çok büyük zorluklar yaşadık. En büyük zorluğumuzu satarken yaşıyoruz. İnşallah önümüzde ki sene de farklı ürünlerle ilimize katkı sunmak istiyorum, üretim anlamında kadın olarak en büyük isteğim bu. Ben bayanları üretim yapmaya davet ediyorum. Bayan üreticilerin maddi manevi desteklenmesi gerekiyor"

Son olarak verdiği mesajda "Türkiye üretiyor, üretimde ben de varım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sema Eren, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor - Son Dakika

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