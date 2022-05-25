Üniversiteli aşçılar geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteli aşçılar geliyor

25.05.2022 16:11

Üniversiteli aşçılar geliyor Fırat Üniversitesinde aşçılık ve otel işletmeciliği bölümü öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı.

Üniversiteli aşçılar geliyor

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesinde aşçılık ve otel işletmeciliği bölümü öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Otel İşletmeciliği öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri 21-28 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Üniversite evinde açılan mutfak, öğrencilerin el becerilerinin de gelişmesine öncülük edecek. Açılış programına, Vali Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün Katıldı.

Açılan aşçılık mutfağı hakkında bilgi veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün " Aşçılık programımız 2020-2021 yılından itibaren akademik olarak eğitim vermeye başlamıştır. Aşçılık birinci sınıfı yüzde yüz doluluk oranı ile 50 öğrenci, ikinci sınıfında ise yüzde yüz doluluk oranı ile 30 öğrenci eğitim görmektedir. Aşçılık bölümünde aralarında uzman gastronomide güncel gelişmelere aktif 3 akademisyenlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu programda başta Elazığ mutfağı olmak üzere yöresel mutfakları, dünya mutfakları ve pastane ürünlerini açılışını yağacağımız mutfakta öğrenmektedirler" dedi.

Program da daha sonra öğrenciler tarafından yapılan yemekler il protokolüne ikram edildi.

Üniversiteli aşçılar geliyor
Üniversiteli aşçılar geliyor
Üniversiteli aşçılar geliyor
Üniversiteli aşçılar geliyor

YORUMLAR
500
Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Otel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversiteli aşçılar geliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:30:40. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteli aşçılar geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement