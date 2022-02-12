Üye Girişi
Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü - Son Dakika

Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü

12.02.2022 13:39

- Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü Antalya'da ünlü isimlerin otellerde vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu öğrenilen müzisyen kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.

- Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü

ANTALYA - Antalya'da ünlü isimlerin otellerde vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu öğrenilen müzisyen kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kepez İlçesi Zafer Mahallesi 2624 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın giriş katında tek başına yaşayan Fatih Övgü (53)'den haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahıs içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Belediye tabibi tarafından yapılan değerlendirmede şahsın kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın otellerde ünlü isimlerin vereceği konserler öncesinde ses sistemi kurduğu ve zaman zaman da müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Annesini ise bir hafta önce kaybettiği öğrenilen Övgü'nün cenazesi işlemlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlı Morguna kaldırıldı.

Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü
Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü
Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü

YORUMLAR
500

Kalp Krizi, Antalya, Polis, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimlere ses sistemi kuran müzisyen kalp krizine yenik düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement