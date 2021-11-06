Ünlü ozanın eşi, ozandan 3 gün sonra vefat etti - Son Dakika

Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat (Garip Ferhat'ın) vefatında 3 gün sonra, kendisi gibi Covid-19 tedavi gören eşi Perihan Ferhat da vefat etti.

Halk arasında "Sen Sivas'ı seyret yar bende seni" olarak bilinen "Çıkalım Kaleye" türküsünün yazarı Sivaslı Halk Ozanı Mehmet Ferhat (Garip Ozan) üç gün önce Covid-19 tedavisi gördüğü hastane vefat etmişti. 65 yaşındaki Sivaslı Ünlü Halk Ozanı Mehmet Ferhat memleketi Sivas'ta 3 gün önce toprağa verildi.

Ferhat'ın kendisi gibi İstanbul'da bir hastanede Covid-19 tedavisi gören eşi Perihan Ferhat da (60) geçtiğimiz gece vefat etti. Eşi ile 3 gün arayla hayatını kaybeden Perihan Ferhat, Pazar günü Sivas'ta Ayyıldız camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - SİVAS