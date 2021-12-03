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Ünsal'dan, Bakkıran'a teşekkür belgesi - Son Dakika

Ünsal'dan, Bakkıran'a teşekkür belgesi

03.12.2021 16:01
Ünsal'dan, Bakkıran'a teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Kadın Dayanışma Vakfı Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran'a teşekkür belgesi verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Kadın Dayanışma Vakfı Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran'a teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan,  Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden  dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Iğdır Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran ise, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız.1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi,1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı'daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim geçen yıl Gence'de yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor, Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da kaldı" ve "Soykırım" kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bizleri gururlandırmıştır. Teşekkür belgesi dernek binasında en güzel yerde olacaktır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ünsal'dan, Bakkıran'a teşekkür belgesi

Azerbaycan, Türkiye, Ermeni, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal'dan, Bakkıran'a teşekkür belgesi - Son Dakika


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