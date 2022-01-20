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Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi

20.01.2022 13:29
Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Iğdır Üniversitesinde gerçekleşen görüşmeye Serdar Ünsal ve Azerbaycanlı öğrenciler katıldılar.

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Serdar Ünsal, "Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Sizin sorunlarınızı sayın rektörüm de dinledi. Gereken ne ise yapmaya hazırız. Derslerinize çalışın okulunuzu bitirin Azerbaycan devleti ve milleti sizlerden hizmet bekliyor. Özellikle yüksek lisans konusu önemli. Okulu bitiren gençlerimiz yüksek lisansı tamamlasınlar. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği olarak sizin yanınızdayız. Kapım sizlere açıktır. Her türlü sorununuzu iletebilirsiniz. Azerbaycan iş yapan iş insanları var bunlar burs konusunda destek olabilirler. Bu konuda İş insanlarından destek olmak isteyenler olabilir. Dernek olarak burs konusunu çözmeye çalışacağız." dedi.

Öğrenciler ise sorunlarını anlatarak şunları söylediler, "Devlet yurtları bizi almıyor. 100'e yakın Azerbaycanlı öğrenciyiz, hepimiz evlerde kalıyoruz. Yurt sorunumuz ve burs sorunumuz var. Yine Yüksek lisans konusunda bazen sıkıntımız oluyor" şeklinde konuştular.

Serdar Ünsal, yazmış Olduğu Ermenilerin yaptığı mezalimi anlatan "Soykırım" kitabını Azerbaycanlı öğrencilere hediye etti. - IĞDIR

Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi
Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi
Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi

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Yüksek Lisans, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal, Iğdır Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin sorunlarını dinledi - Son Dakika


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