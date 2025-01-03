Yerel

Kırşehir'de yaşayan Balkan şampiyonu ve Avrupa Kros ikincisi atlet Urkuş Işık, ayak bağlarında kopma nedeniyle olduğu ameliyat sonrası çalıştığı kulüplerin desteğini çekmesine rağmen yeniden atletizm hayatına döndü. Sadece devletin milli sporculara verdiği bursla geçimini sağlayan Işık, ikinci üniversitesinde antrenörlük eğitimi alıyor.

2014 yılında 10 Kasım atletizm seçmelerinde birinci olan ve ailesinin spor yapmasını istememesine rağmen bırakmayan milli atlet Urkuş Işık, Balkan Şampiyonu ve Avrupa Kros ikincisi olarak eğitim ve spor hayatını sürdürüyor. Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Işık, ikinci üniversitesinde de antrenörlük eğitimi alıyor. Spor ve eğitimini bir arada sürdüren Işık, "Amatör olarak başladığım spor hayatıma profesyonel olarak devam ediyorum. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum, ikinci üniversite olarak ise antrenörlük okuyorum" dedi.

2023 yılında ayak bağlarında kopma olan ve geçirdiği ameliyat sonrası yeniden koşmaya başlayan Işık, yaşadığı zorlu süreci de şöyle anlattı:

"Zor bir süreç geçirdim. Ameliyat oldum ve çalıştığım kulüpler desteğini çekti. 1 yıl içerisinde yeniden atletizm hayatıma döndüm. İnsanlar, dönebileceğimi düşünmüyordu. Ben geri dönüşü yine başarılı şekilde yaptım. Spor hayatıma ailem izin vermemişti ama ben o duvarları kırdım. Yetenekli çocukların önlerine duvar örmeyin."

"İBB sakatlanınca desteğini çekti"

2023 yılında ayak bağında kopma olan milli sporcudan çalıştığı İBB Spor Kulübünün desteğini çektiğini ve sadece devletin milli sporculara yaptığı ödemeyle yaşamını sürdürdüğünü aktaran antrenörü Ziya Kaya ise, "Urkuş başarılı bir sporcu fakat en kötü döneminde sahipsiz bırakıldı. Urkuş'un çalıştığı İBB Spor Kulübü sakatlanınca maaşını kesti. Üniversite okuyan milli sporcu, sadece devletin verdiği millilik bursuyla geçinmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Urkuş Işık'ın azmi Kırşehir'de genç atletlere de örnek oluyor. Lise öğrencisi Hacergül Yılmaz, milli sporcunun hayat hikayesinden etkilenerek çalıştığını ve milli atlet olmak istediğini belirtti. - KIRŞEHİR