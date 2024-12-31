Urla Belediye Başkanı Balkan: Vatandaşlarımızın Sesine Kulak Veriyoruz

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyeyi kayyum yönetiminden devralan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 8 ayda 470 milyon lira borç ödediğini ve belediyenin mali yapısını düzenlediğini söyledi. Urla'da seçimlerin ardından geçen süreçte yapılan çalışmaları anlatan Balkan, "Vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz" ifadesini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, göreve geldiği günden bu yana ilçedeki çalışmalarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldiğinde kayyum tarafından yönetilen borçlu bir belediye devraldığını ifade eden Balkan, "Önce belediyenin mali yapısını bir düzene koyduk. Borçlarımızı yapılandırdık, ödememiz gerekenleri ödedik. Geçtiğimiz sekiz ayda yaklaşık 470 milyon lira borç ödedik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. "En büyük sorunumuz altyapı sorunu" diyerek sözlerini sürdüren Balkan, şunları kaydetti:

"Urla'nın içerisinde gece yürüyemezdiniz. Hava kalitesi düşüktü. Isınmak için yakılan kömür havayı çok kirletiyordu. Merkez mahallelerinde kapsamlı bir doğal gaz çalışması başlattık. Bu izinleri verdikten sonra merkez mahallelerde ciddi bir kazı oldu. Doğalgaz hizmeti tamamlanmış ama su hatları değiştirilmemiş ya da elektriği yer altına alınmamış yerlerle ilgili takibimiz devam ediyor. Urla'da iki yeni kreş alanımızı hizmete sokacağız. Evde sağlık destek bakım hizmetleri binamızın temelini attık. Yaklaşık 147 bin metrekare asfalt kaplama yaptık. Halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak refüj düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. Orman yollarında, orman yangınlarının engellemek adına temizlik çalışmaları yaptık. Yaklaşık 60-70 kilometre boyunca sağlı sollu orman alanlarını karayolundan uzaklaştırarak güvenli bant oluşturmaya çalıştık. Sahil düzenlemelerimiz yapıldı. Tatile gidemeyen vatandaşlarımızın günübirlik deniz turizminden yararlanmalarını sağlayacağız. İYTE ile beraber yaptığımız çalışmalarımız var. Urla yeni santral garajına kavuşacak. Derelerimizde özellikle yağmurdan sonra ciddi bir göllenme oluyor ve bu da sinek sorununa neden oluyor. Bu yaz yağmurdan önce başlamak suretiyle derelerimizde hummalı bir çalışma yaptık, temizledik. Altyapı eksikliği olan mahallelerimize kanalizasyon hizmeti götürmek için iki büyük arıtmamız var. İkisinin de kapasite artırımı için gerekli düzenlemeleri yaptık. Ayrıca köy meydan düzenlemeleri yapıyoruz. Özbek Köyü'nde özellikle semt evini hayata geçiriyoruz. Barbaros köyünde yine yapılacak olan kültür sanatla ilgili yaptığımız bir kültür evi var. Onu hayata geçireceğiz. Bademler köyünde halı saha, basketbol sahası ve tenis kortunun çalışmalarına başladık. Mahmut Türkmenoğlu Parkı'nın olduğu yerde meydan düzenlemesi yapıp hayata geçireceğiz. Ayrıca Nohutalan köyünde yıllardır açılmayan köy yollarını açıp onların asfaltlarını yaptık içme suyu hatları değiştirildi. Yeni bir kuyu yapıldı. Onu hayata geçirerek vatandaşlarımızın su hizmetine daha sağlıklı ulaşmalarını sağladık. Köy meydan düzenlemesi yapıyoruz. Nohutalan'da köy kahvesine yine muhtarlığa ve köyümüze geri verdik. Çünkü köy kahve kültürü insanların sosyalleştiği bir araya geldiği toplanma alanı gibidir aslında. Orayı düzenleyip hayata geçiriyoruz. Meydan düzenlemesini yapıp orada bir park alanı hayata geçireceğiz."

"Urla kültür sanat gastronomi ve turizm anlamında iyi bir noktaya gelecek"

Balkan, "Urla Bağ Yolu 12 ayrı şarap fabrikasının kendi tadımını yaptırdığı, kendi mutfağının olduğu kaliteli şarapların üretildiği yerler arasında. Buna paralel olarak bir de gastronomi rotası hayata geçti. Burada bulunan Michelin yıldızlı restoranların olduğu ciddi bir rota var. Biz bir de buna gezilebilir kültür rotasını eklemek istiyoruz. Karantina Adasındaki Tahaffuzhane binasından başlayan Limantepe ve Klazomenai kazı alanından devam eden içerisindeki Urla Kent Tarihi Müzesi'nden Arditi Köşkü'ne Kleopatra Hamamı'ndan Urla kent merkezine, İbrahim Paşa Cami'sinden Köstem Zeytinyağı Müzesi'ne, Arkas Sanat Müzesi'ne kadar vatandaşlarımızın gelip gezebileceği günübirlik Urla'da sadece gastronomi turizminde burada yemek yemek için gelip gideceği değil aynı zamanda gelip konaklayabileceği, kalabileceği ve gezebileceği rotayı da hayata geçirmek istiyoruz. Bunu da yaptığımızda Urla kültür sanat gastronomi ve turizm anlamında iyi bir noktaya gelecek" ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilir değil"

Turizm bölgelerinde bulunan belediyelerin bütçeden aldığı payla ilgili açıklamalarda bulunan Balkan, "Sadece bizde değil bütün turizm kentlerinde böyle bir sıkıntı var. Bizim kayıtlı nüfusumuz 80 bin olmasına rağmen yazın tabii nüfus iki üç katına çıkıyor. Özellikle hafta sonları gelen ziyaretlerimizle birlikte dört katına çıkıyor. Bu şartlarda milli hasıladan alınan payla nüfus arttığında o hizmeti vermek biraz zor oluyor. Yaz aylarında biraz sıkışıyoruz zorlanıyoruz ama yine üstesinden geliyoruz. Mutlaka bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Ortalama nüfusa göre verilebilir. Yaz aylarında nüfus arttığında belki artabilir. Tabii şu anda SGK ödemelerinin bile kaynağında kesildiği, uygulamaların olduğu dönemde bunu talep etmek boş olacaktır diye düşünüyorum ama bu düzenleme sürdürülebilir değil" diye konuştu.

"Tiny houseları yıkacağız"

Balkan, "Urla herkesin yaşamak istediği, gözde bir yer aslında. Hani bu kadar bakir kalmış, korunmuş, doğasıyla, deniziyle, tarım alanlarıyla ormanlarıyla korunmuş bölge olduğu için herkes yaşamak istiyor ama tabii nüfus da gelişimde belli bir hızlı olması gerekiyor. Daha ekonomik olması sebebiyle ruhsatsız olan tiny houseların satışı gündemde ama hepsini yıkacağız. Biz ruhsatsız yapılan tarım alanlarındaki bu imalatlara göz yumamayız. Mutlaka ve mutlaka Urla'mızı korumak için, koruyarak geliştirmek için çıktığımız bu yolda bu yapılaşmalara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu anlamda gerekeni yapacağız. Ben de arkadaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen tiny house gibi kayıtsız, lisanssız binalardan almayın" ifadesini kullandı.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla kar amacı gütmeden çalışmalar yapıyoruz"

"Belediye iş bulma kurumu değildir. Belediye hizmet kurumudur aslında. Tabii ki istihdam anlamında çok talep var, karşılayamıyoruz. Dört tane daha Urla Belediyesi olsa karşılayamaz" diyerek belediye çok fazla iş talebinin geldiğini de aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Özellikle belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışını ortaya getirmek için başka esnafların, başka işletmecilerin işine engel olmadan onlarla rekabete girmeden yapacağı sosyal belediyecilik hizmetlerinde bir esnafın da diğer üreticilerin de hakkını koruyarak bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim öncelikle İYTE ile Urla arasında yaptığımız shuttle ring seferi yapmak istiyoruz. Bu yapmak istediğimiz ring seferi minibüs esnafına da engel olmadan okul öğrenim saatleri bittikten sonra 18'den başlamak suretiyle gece 02: 00'ye kadar saat başı bir sefer programımız var. Bunu yapmak istiyoruz. Hem İYTE'li öğrencilerimiz daha fazla Urla'ya gelsinler. Urla'nın ekonomisine daha fazla katıda bulunsunlar, buradaki hizmetlerden faydalansınlar diye. Urit kafelerimiz var. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğimiz çayın, suyun 10 lira olduğu yine esnafla rekabet etmediğimiz, onların işine engel olmadığımız alternatif yaşam alanları olarak sunduğumuz yerler. Ayrıca yine belediyemizin plajları var, sahillerimiz var. Orada sahile gittiğinizde güvenli, duş, tuvalet, şezlong, şemsiye hizmetlerinin de olduğu 250 liraya bu hizmetlerin verildiği halk plajları olarak kullanılan yerler var. Bazen tepkiler geliyor plajın girişi 250 lira diye. Yani su, tuvalet, duş, şezlong, şemsiye bunların tamamının hizmetini veriyorsunuz. Biz bunu ücretsiz yaptığımızda Türkiye'deki kaçak göçmenleri de düşündüğünüzde bir saat içerisinde doluyor plajlar. Halkımız bu sefer faydalanamıyor. Göçmenleri ülkeye ben almadım o yüzden daha yaşanılabilir bir Urla olması için, daha düzenli olması için bir sosyal belediyecilik anlayışıyla kar amacı gütmeden çalışmalar yapıyoruz."

"Urla Kart sahibi olmanın tek koşulu ikametgah"

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Urla Kart'a ilişkin ise Balkan, "Urla Kart sahibi olmanın tek koşulu ikametgah. Urla'da yaşayan vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden, indirimli sosyal hizmetlerden faydalanması için, sosyal yardımlaşmada alan elin veren eli görmediği adil bir sosyal yardım dağıtımının sağlanması için buradaki kartları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Otopark uygulamalarında 45 dakika ücretsiz otopark kullanıma sunuyoruz. Urla'nın neresine giderseniz gidin hangi kurumda olursa olsun 45 dakikada işinizi halledersiniz. Bu kolaylığı sağlıyoruz. Aynı zamanda İzmirim Kart'la entegre olduğumuz için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de İzmirim Kart'ın sağladığı bütün imkanları bu kartta sağlıyor aynı zamanda. Urla Kart amacı hem Urla'daki kayıtlı nüfusun sayısını arttırmak hem de yaşayan vatandaşlarımızın buradaki ayrıcalıklardan faydalanmasını sağlamak" değerlendirmelerinde bulundu.

"Belediyenin vatandaşa geri dönüşlerini hissettiler"

Belediyenin kayyum yönetiminin ardından halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin yarattığı farka işaret eden Balkan, "Ulaşılabilir olmayı, iletişim kurmayı ve belediyenin vatandaşa geri dönüşlerini hissettiler. Biz tüm muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Yaptığımız mahalle toplantılarında bütün sorunları alıyoruz. Tekrarını yaptığımız toplantılarda hangisini yaptığımızı, niye yapmadığımızı anlatıyoruz. Tabii ki beklentiler çok yüksek ama unutmasınlar ki Urla gelişmekte olan bir ilçe ve en çok muzdarip olduğumuz konu altyapı kazılarından kaynaklı yolların, üst kaplamaların bozuk olması. İhaleyle verilmiş işlerde altyapı hizmetini sağlayan kurumların İzmir Gaz olsun, Türk Telekom olsun, Gediz olsun, onların yaptığı kazılardan dolayı bozulan yolları kendi ihale kalemlerinde olduğu için ben belediye kaynaklarından vatandaşın verdiği vergiyle bu kaplamaları yapamıyorum. Yapmaya yetkim yok. Bunları yaptığımda Sayıştay denetimlerinde şahıs menfaati, kamu zararı çıkıyor. Biz onları takip ediyoruz. Yeni izinlerini vermek için sıkıştırıyoruz. Kaplamalarını yapmadan yeni izinlerini vermiyoruz. Ama tabii ki altyapı hizmetlerinin götürülmesi, doğalgaz hizmetinin götürülmesi, temiz hava kalitesini açmamız için elektrik hatlarını daha düzenli, yer altına alınıp o çirkin tel görüntülerinden kurtulmamız için, elektrik kesintisinin en aza inmesi için aydınlatılmış temiz sokaklara kavuşmamız için bu kazıların mutlaka olması gerekiyor. Biraz sancılı oluyor ama hepsinin üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.