Uşak'ta çocukların yüzü güldü - Son Dakika
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Uşak'ta çocukların yüzü güldü

29.04.2022 12:44
Uşak'ta çocukların yüzü güldü

Uşak Ticaret Borsası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar için iftar ve eğlence programı düzenledi.

Uşak Ticaret Borsası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar için iftar ve eğlence programı düzenledi.

İftar Programına Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Meclis Başkanı Sefa Arpacı, Yönetim Kurulu üyeleri, Ömer Özden, Osman Kaytan, Mehmet Çamcı, Ramazan Boncukçu, Mehmet Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran katıldı.

İftarın ardından çocukların eğlenmesi ve güzel bir vakit geçirmesi adına dans ve palyaço grubu üyeleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Yüz boyama aktivitelerinde yer aldığı eğlence programında tüm çocuklar gönüllerince eğlendi. Tüm çocukların renkli bir gece geçirdiği programın sonunda Pamuk şeker yapan abilerinden pamuk şeker alan çocuklar mutluluklarına mutluluk katıldı.

İftar ve eğlence programında çocukların eğlenmesi kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, "Onların yüzlerindeki gülümseme içimizi ısıttı. Çocuk evlerinde kalan yavrularımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız biran olsun aile sıcaklığı, huzuru ve mutluluğu tattırabildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte devletimizin himayesi altında yer alan çocuklarımızı mutlu etmek adına her fırsatı değerlendireceğiz. Aynı zamanda bu programı düzenlememizde bize desteğini esirgemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran'a teşekkür ederim" dedi.

İftarın ardından çocuklar gönüllerince eğlendi. - UŞAK

Uşak'ta çocukların yüzü güldü
Uşak'ta çocukların yüzü güldü

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Kaynak: İHA

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