Uşak\'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi, sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-Uşak karayolu üzerinde merkez istikametine doğru seyir halinde olan F.D.Ç. idaresindeki 01 UAA 19 plakalı kömür yüklü tır Hacıkadem kavşağı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Tırın ve dorsenin devrilmesi sonucu kömürler ise yola saçıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan tır sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, İzmir-Uşak karayolu ise tek şeritten araç geçişlerine izin verildi.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.