Üsküdar\'da Ücretsiz Anne Destek Programı Başlıyor

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Üsküdar Belediyesi tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle, 3-6 yaş arası çocuk sahibi anneler için farkındalık oluşturmayı ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Anne Destek Programı" hayata geçiyor.

Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'nde düzenlenecek eğitim programı, 2025 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasında yapılacak. Eğitime katılmak için başvurular 20 Ocak 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. 3-6 yaş grubunda çocuğu bulunan anneler için özel olarak hazırlanan programa katılım tamamen ücretsiz olup program sınırlı kontenjanla düzenleniyor.

Anne Destek Programı, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı, annelerin çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurmasını ve pozitif davranış modelleri geliştirmesini hedefliyor.

Eğitim programında; çocuğun gelişiminin desteklenmesi, zorlayıcı davranışların önlenmesi ve anne-çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesi gibi önemli konular da ele alınacak.

Program, haftada bir gün, 2.5 saatlik seanslar şeklinde toplam 15 hafta sürecek. Eğitimler, perşembe günleri yapılacak. Başvuru ve detaylı bilgi için Üsküdar Belediyesi'ni resmi web adresinden yayınlandı. - İSTANBUL