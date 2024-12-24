Üsküdar'da Ücretsiz Anne Destek Programı Başlıyor - Son Dakika
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Üsküdar'da Ücretsiz Anne Destek Programı Başlıyor

Üsküdar\'da Ücretsiz Anne Destek Programı Başlıyor

Üsküdar Belediyesi, AÇEV iş birliğiyle 3-6 yaş arası çocuk sahibi annelere yönelik 'Anne Destek Programı'nı hayata geçiriyor. Eğitimler, 2025'in ocak ile mayıs ayları arasında, haftada bir gün yapılacak ve başvurular 20 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

24.12.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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Üsküdar Belediyesi tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle, 3-6 yaş arası çocuk sahibi anneler için farkındalık oluşturmayı ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Anne Destek Programı" hayata geçiyor.

Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'nde düzenlenecek eğitim programı, 2025 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasında yapılacak. Eğitime katılmak için başvurular 20 Ocak 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. 3-6 yaş grubunda çocuğu bulunan anneler için özel olarak hazırlanan programa katılım tamamen ücretsiz olup program sınırlı kontenjanla düzenleniyor.

Anne Destek Programı, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı, annelerin çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurmasını ve pozitif davranış modelleri geliştirmesini hedefliyor.

Eğitim programında; çocuğun gelişiminin desteklenmesi, zorlayıcı davranışların önlenmesi ve anne-çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesi gibi önemli konular da ele alınacak.

Program, haftada bir gün, 2.5 saatlik seanslar şeklinde toplam 15 hafta sürecek. Eğitimler, perşembe günleri yapılacak. Başvuru ve detaylı bilgi için Üsküdar Belediyesi'ni resmi web adresinden yayınlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar'da Ücretsiz Anne Destek Programı Başlıyor - Son Dakika

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