Usta Gazeteci Erol Hüryurt Hayatını Kaybetti

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Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Kars basının önemli isimlerinden Erol Hüryurt, 75 yaşında hayatını kaybetti.

1955'ten günümüze kadar yayın hayatını sürdüren Hüryurt Gazetesi Sahibi Erol Hüryurt'un vefatı sevenleri ve meslektaşları arasında üzüntü ile karşılandı.

Renkli kişiliği, kendine has üslubu, cesareti, bilgisi, tecrübesi, yetiştirdiği gazeteciler ve Kars'ın önemli meseleleri konusunda açık sözlülükle savunduğu fikirleriyle; sevilen ve sayılan gazeteci Erol Hüryurt, bugün Işıklı Cami de kılınacak öğlen namazına müteakiben Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KARS