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Usta Mobilyacı Bilardo Şampiyonu

Usta Mobilyacı Bilardo Şampiyonu

Elazığ'da mobilya ustası Yetkin Çelikel, bilardo sporunda Türkiye Veteranlar Şampiyonu oldu.

13.05.2025 11:05
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Elazığ'da yaşayan 60 yaşındaki mobilya ustası Yetkin Çelikel, mobilya imalat mesleğindeki ustalığının yanı sıra bilardo sporundaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Elazığ'da yaşayan 60 yaşındaki mobilya ustası Yetkin Çelikel, sadece mobilya imalat mesleğindeki ustalığıyla değil, aynı zamanda bilardo sporundaki başarılarıyla da takdir topluyor. Yıllar önce genç yaşlarda tanıştığı bilardoya duyduğu tutkuyu sürdüren üç çocuk babası Çelikel, boş zamanlarını bu spora ayırarak, hem Türkiye genelinde hem de bölgesel turnuvalarda önemli dereceler elde etti. Gündüzleri mobilya atölyesinde mesleğini icra eden Çelikel, vakit buldukça Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bilardo tesislerinde antrenman yapıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Veteranlar Bilardo Şampiyonu olan Çelikel, daha önce de Türkiye genelinde düzenlenen bilardo şampiyonalarında ilk 8 ve ilk 16'ya kalarak başarı grafiğini yukarılara taşıdı. Elazığ ve çevresinde düzenlenen birçok turnuvada da kürsüye çıkmayı başaran Çelikel, çevresindeki genç sporculara da örnek oluyor.

"Bir gönül verdik daha da bırakamadık"

Mesleğinde olduğu kadar spor hayatında da istikrarlı bir çizgi izleyen bilardo sporcusu Yetkin Çelikel bilardo sporu ile tanışma sürecine ve ardından gelen başarılara değinerek, "Esas mesleğim mobilyacı. Boş zamanlarımda çok sevdiğimiz bilarda sporuna devam ediyorum. Gençlik yıllarından beri bilardoya bir heves sardık halen bu yaşımızda devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye Veteranlar Şampiyonu oldum. Geçmişte de Türkiye şampiyonalarında iki defa ilk 8'e, bir defasında da ilk 16'ya kaldım. Böyle bazı başarılarımız oldu. Fırsat buldukça da Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Yine bölge ve il şampiyonalarında da derecelerim var. Severek bilardo sporuna devam ediyoruz. Küçük yaşlarda arkadaş ortamında bilardo ile tanıştık. Zaten gençlik yıllarımızda çok fazla seçenek yoktu ve o yıllarda bilardo çok popülerdi. Biz de bir gönül verdik daha da bırakamadık. Sağ olsunlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, böyle bir güzel bir tesisi açtı ama işlerimizden dolayı ancak fırsat bulduğumuzda geliyoruz" dedi.

"Müthiş dereceleri var"

Yetkin Çelikel'in karakteri, disiplini ve sportif başarılarıyla kentteki sporculara ilham kaynağı olduğunu belirten Elazığ Bilardo İl Temsilcisi Erkan Süslü de "Yetkin ağabeyimiz gerek kişiliği gerekse düzgün karakter yapısı ile çok örnek bir sporcumuz. Aynı zamanda bilardo sporculuğu ve duruşuyla da birçok sporcumuza ilham veriyor. En son girdiği veteranlar turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu. Daha öncesinde ve halen daha bölge çapında gerçekleştirilen turnuvalarda müthiş dereceleri var. Bu noktada kendisiyle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepimize örnek bir sporcu"

Çelikel ile birlikte antrenman yapan sporculardan Sait Yaşa ise, "Yetkin bey, Elazığ'ın yetiştirdiği en iyi bilardocularından biri. Elazığ'da bilardo çok seviliyor. Yetkin ağabey de bizim ustamız. Halen bilardoya devam ediyor. Zaten Türkiye şampiyonluğu var. Hepimize örnek bir sporcu" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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