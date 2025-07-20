Uzman Dr. İsmail Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Uzman Doktor İsmail Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybeden Uzm. Dr. İsmail Aydın için cenaze töreni düzenlendi. Bozdoğan'ın Haydere Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, Nazilli Devlet Hastanesi hekimleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı. Doktor Aydın'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Haydere Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN