Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği Zirvesi'ne katıldı

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirveye, Başkan Seçer'in yanı sıra üniversiteler, odalar, birlikler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, iş dünyası bileşenleri ve öğrenciler katıldı.

"KARİYER MERKEZİMİZ 5 YILDA DEĞERLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI"

Kariyer Merkezi'nin toplantılarına zaman zaman kendisinin de katıldığını söyleyen Seçer, 5 yıl boyunca kentin birleşenlerini bir araya getiren önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Kariyer Merkezimiz 5 yılda değerli çalışmalara imza attı. Yaptıkları en iyi çalışmalardan biri de üniversiteleri, odaları, birlikleri, sivil toplumu, vakıfları; toplamda 47 kurum ve kuruluşu bir araya getirerek, İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nu kurması oldu. Etkin çalışan bir kurul, kentteki tüm aktörler var. Öncüsü Mersin Büyükşehir Belediyesi ama zenginleştiren 47 ayrı kurum var" diye konuştu.

"KARİYER MERKEZİ'NE BUGÜNE KADAR 38 BİN YURTTAŞIMIZ ŞAHSEN MÜRACAAT ETTİ"

Seçer, Kariyer Merkezi'nin verdiği hizmetlerin rakamsal verilerini aktararak, "Bugüne kadar 38 bin yurttaşımız şahsen müracaat etti. 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi. 14 bin kişi bizden veya bizim yönlendirdiğimiz kurslardan kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri aldı. 12 bin kişiyle mülakat simülasyonu yapıldı. Özel sektör ağırlıkta olmak üzere 6 bin kişinin istihdamına da katkı sunduk" dedi.

"MERCEK'LERDEN BUGÜNE KADAR TOPLAM 216 KURSTAN 4 BİN 63 KURSİYER FAYDALANDI"

Mersin Büyükşehir'in Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nin de olduğuna değinen Seçer, bu tarz çalışmaları çok değerli bulduklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"MERCEK olarak andığımız toplamda 4 Meslek Edindirme Kursumuz var. Aktif olarak 30 ayrı kursumuz ve şu ana kadar 641 kursiyerimiz var. Bugüne kadar da toplam 216 kurstan 4 bin 63 kursiyer faydalandı. Bu alanda çalışmalarımızı ikinci 5 yılımızda da sürdüreceğiz, daha etkin çalışmalar yapacağız. Bu ilk 5 yılda da önemli deneyimler elde ettik."

İSTİHDAM VE KARİYER KAMPÜSÜ'NDE 3 HİZMET BİRLİKTE SUNULACAK

Yeni dönemde İstihdam ve Kariyer Kampüsü kuracaklarını da müjdeleyen Seçer, kampüste 3 hizmetin birlikte sunulacağını söyledi. Kariyer Merkezi'ne ek bir hizmet bacağı oluşacağından söz eden Seçer, şöyle devam etti:

"Bir diğer hizmet bacağımız da; genç istihdamına katkı, gençlere iş arama sürecinde mentorluk, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı, staja, istihdama, iş bulmaya ve girişimciliğe destekten oluşan Kampüs Mersin olacak. Yine bir diğer hizmet bacağı da Garaj Mersin. Bu da girişimcilik çalışmaları, teşviklere erişim desteği ve iş planı hazırlama içerikli hizmet bacaklarımız olacak. Kariyer Merkezimizi 5 yılda nasıl başladığımız noktadan çok daha zengin, birikimli, donanımlı, gelişmiş bir kurumsal hüviyet haline getirdiysek, ikinci 5 yılda da bu çalışmalarla daha güçlü bir hale getireceğiz."

"ÖNLERİNE ENGEL KONULMAZSA TÜRKİYE'DE STK'LAR ÇOK DEĞERLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

Çağın değiştiğine dikkat çeken Seçer, "Buna öncülük etmek genelde gelişmiş demokrasilerde sivil toplum ağırlıklı çalışmalardır. Ama bizim gibi orta dereceli demokrasilerde sivil toplum yaşayabildiği, var olduğu kadar bu alanlara dokunmaya çalışıyor. Yoksa Türkiye'de STK'lar çok değerli çalışmalar yapıyor. Ama önlerine engel konmazsa çok daha iyi noktalara gelebilir. Yerel ya da merkezi hükümetin kurumları bu gelişmelerde toplumu aydınlatma açısından öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belediyeler de bunlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Bu tür zirvelerin birçok sektörde yapılacağından bahsederek, gerçekleştirilen zirvede enerji, sanat ve turizm olduğuna değinen Seçer, "Önümüzdeki günlerde özellikle spesifik olarak Mersin'de önemli olan lojistik, tarım, ticaret gibi alanlarda da bu zirveleri gerçekleştireceğiz" dedi.

"MERSİN'İN TANITIMINDA DİJİTAL İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ"

Turizm alanında ve Mersin'in tanıtımında da dijital imkanları kullandıklarından bahseden Seçer, "Visit Mersin bunlardan bir tanesi. Ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir dijital platform. Yine Antik Mersin Uygulaması Projesi. Bu da toplam 33 kilometre uzunluğa sahip, 5 ayrı kültür rotasını bulabileceğimiz bir uygulama. Antik Mersin Tanıtım Ofisi'ni de yeni gerçekleştireceğiz. Sahilde, Kültür Park'ta bunu yapıyoruz. Bunu, Arttırılmış Sanal Gerçeklik Teknolojisi'ni kullanarak gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir ofis yapıyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜNLEŞİK AKILLI KENT YÖNETİM MERKEZİ KURACAĞIZ"

Gelecek 5 yılda planladıkları yenilikçi belediyecilik anlayışı içerisinde 'Bütünleşik Akıllı Kent Yönetim Merkezi'ni kuracaklarının da müjdesini veren Seçer, "Kentin Dijital İkiz Platformu'nu oluşturacağız. Şehrin dijital bir ikizini oluşturarak, büyük veriye dayalı bir yönetim platformunu sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni Nesil İletişim Altyapısı, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka gibi teknolojilerle donatılmış bir şehir yönetim platformu oluşturarak, şehirdeki farklı alanlardaki Akıllı Kent uygulamalarını sunacağız. Enerji, ulaşım, çevre, su, sağlık gibi kritik alanlarda şehrin sürdürülebilirliğini artıracağız" dedi. Seçer, Büyükşehir olarak gelişmeler oldukça ayak uydurmak için öncü olacaklarını ve çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

ÖZADA: "KARİYER MERKEZİ OLARAK DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, çağın 'dijital dönüşüm' çağı olduğunu belirterek, "Bugün işlerin tanımı, içerikleri ve yapılış şekilleri değişiyor. Burada bulunan işverenlerimizin; adaylardan, öğrencilerden beklentileri değişiyor. İşte tam da bu noktada Kariyer Merkezi olarak değişimin öncüsü olmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş gücü piyasasını koordine eden bir belediye olmak istiyoruz. Gelenekçi belediye yapısından vizyoner belediye yapısına geçişteki en önemli noktalardan bir tanesinin Kariyer Merkezi gibi birimler olduğunu düşünüyoruz" dedi. 'Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği' zirvesinde işlenecek turizm, enerji ve sanat ana başlıklarını paylaşan Özada, zirveyle ilgili tüm yıl boyunca organizasyonlar yapacaklarını söyledi.