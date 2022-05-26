Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı

26.05.2022 08:23
Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit kızı Şirin Adıyaman'ın düğün törenine katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit kızı Şirin Adıyaman'ın düğün törenine katıldı.

Hakkari'de 1995 yılında şehit olan Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman, Adana'da turizm sektöründe çalışan Suat Özdemir ile dünya evine girdi. Bir kurumun bahçesinde yapılan düğün törenine vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, kanaat önderleri, iş adamları, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler tarafından karşılanan Vali Akbıyık, gelini tebrik ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

Şehit kızı Adıyaman, babasının yokluğunu dolduran güzel yürekli insanların kendisini yalnız bırakmadığını belirterek, düğün törenine katılan, mesaj ve çelenk gönderen herkese teşekkür etti.

Düğün töreninde bakanlar ve komutanlar tarafından gönderilen mesajlar da okundu.

Şehit oğlu ve gazi olan İbrahim Adıyaman da, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve tüm davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı
Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı
Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı
Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, şehit kızının düğün törenine katıldı - Son Dakika


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