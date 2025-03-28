Vali Akbıyık\'tan İftar ve Eğitim Vurgusu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Müftülüğü tarafından Hacı Ahmet Çiçek Akçaova Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programına katılarak, Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

İftar öncesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'dan Kur'an Kursu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, program sonrasında öğrencilerle sohbet etti.

Vali Akbıyık, hafızlığın ömür boyu sürecek bir rehberlik ve bereket kaynağı olduğunu vurgulayarak, hafızlık eğitiminin kişiye sabır, azim ve irade gibi önemli değerleri kazandırdığını ifade etti. Öğrencilerden, Kur'an'ın mesajını derinlemesine kavrayarak, hayatlarında istikrarlı bir şekilde uygulamalarını istedi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini de hatırlatan Vali Akbıyık, "Benim en iyi dostum kitap. Sizin de en iyi dostunuz kitaplar olsun. Herkes bir kitap okusun ve bir arkadaşına da kitap okutmayı teşvik etsin" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. - MUĞLA