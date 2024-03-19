Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve Vali Çelik günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Vali Çelik, şehitleri rahmetle ve minnetle anarak onları yad etti. İftar programında Vali Çelik, şehit aileleriyle ayrı ayrı görüştü.

19.03.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle organize edilen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programı; Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua okunması ve Vali Çelik'in günün anlam ve önemine dair konuşması ile devam etti. Vali Çelik, konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferiyle bizlere bu vatanı miras bırakan ve vatanın savunmasında fedakarca görev alan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anarak yad etti.

Vali Çelik, iftar programına katılan şehit aileleriyle ayrı ayrı görüştü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, Hakkari, Yerel, Politika, Son Dakika

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