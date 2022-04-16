Vali Atay, miniklerle oyun oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Atay, miniklerle oyun oynadı

16.04.2022 11:00
Vali Atay, miniklerle oyun oynadı

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret eden Vali Cevdet Atay, burada öğrencilerle oyun oynadı.

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret eden Vali Cevdet Atay, burada öğrencilerle oyun oynadı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan ayı sebebi ile ziyaretlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede hem aile ziyaretleri yapan hem de kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Atay, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Çocuk evleri sitesini ziyaret etti. Çocuklar ile birlikte karşılıklı sohbet eden Vali Atay, daha sonra minik öğrenciler ile birlikte oyunlar oynadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de katılım sağladığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Yeşilay Şube Başkanı Dilber: 'Ramazan ayı bağımlılıklardan uzak durmak için güzel bir fırsat' Yeşilay Şube Başkanı Dilber: 'Ramazan ayı bağımlılıklardan uzak durmak için güzel bir fırsat' LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI

oyunlar, Ramazan, Çocuk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay, miniklerle oyun oynadı - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Telefonunu satmak için ilan verdi: Gelenler sevgili rolü yaparak telefonunu aldı ve sahte para verdi
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Atay, miniklerle oyun oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement