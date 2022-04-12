Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı

12.04.2022 09:51
Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, iftarını Atatürk Devlet Hastanesinde görevi başında olan sağlık çalışanları ile birlikte yaptı.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, iftarını Atatürk Devlet Hastanesinde görevi başında olan sağlık çalışanları ile birlikte yaptı.

Ramazan ayının 10. iftarına Vali Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Atatürk Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte yaptı. Vali Atay ve Sağlık Müdürü Yılmaz, hastaneye gelişinde Başhekim Op. Dr. Volkan Temi ve hastane yöneticileri tarafından karşılandı. Ardından hastane yemekhanesine geçen Cevdet Atay ve Yasin Yılmaz, burada orucunu açmak için bekleyen sağlık çalışanları ve hastane personeli bir süre sohbet etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte dualar ile oruçlar açıldı. Atay ve Yılmaz iftar sonrasında da sağlık çalışanları ile sohbete devam etti.

Vali Atay, iftar programının sonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlıkçılara başarılarından dolayı teşekkür etti başarılar diledi. - DÜZCE

Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı
Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı
Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı

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Mustafa Kemal Atatürk, Hastane, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Atay sağlıkçılarla iftar yaptı - Son Dakika
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