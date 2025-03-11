Vali Aydoğdu POMEM Öğrencileriyle Sahurda Buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ile birlikte, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret ederek POMEM öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Sahur sofrasında polis adaylarıyla bir araya gelen Vali Aydoğdu, "Bugün aynı sofranın etrafında omuz omuza oturan yiğitlerimiz, yarın ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışacak. Bu kutlu yolda görev alacak yiğitlerimizin yolları bahtları açık olsun. Ayaklarına taş değmesin inşallah" dedi. - ERZİNCAN