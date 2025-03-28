Vali Aygöl 4 Kuşakla İftar Sofrasında

Vali Aygöl, 4 kuşakla tek sofrada buluştu

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin köklü ailelerinden Şahin ailesinin 4 kuşak bireyleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Şahin 90 yaşındaki Cennet Şahin'den 8 yaşındaki Zeynep Şahin'e kadar dört kuşağın yer aldığı bu anlamlı buluşmada, yılların tecrübesi ve sıcak aile ortamı bir araya geldi. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında eşi Nazlı Aygöl, Şahin ailesinin misafir olan Vali Aygöl, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Çocuklarla keyifli vakit geçiren Vali Aygöl, "Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireyler değil, aynı gönül sofralarında buluşan nesillerdir" dedi.