Vali Aygöl, Yeni Yılı Görev Başında Karşıladı - Son Dakika
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Vali Aygöl, Yeni Yılı Görev Başında Karşıladı

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Bilecik Valisi Aygöl, yeni yılın ilk gününde görevdeki personeli ziyaret ederek kutladı.

01.01.2025 13:36
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Herkes tatil yaparken, onlar görevinin başında

Vali Aygöl, yeni yılın ilk gününde çalışan kurum personelleri ziyaret etti

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni yılın ilk gününde görevi başında çalışan itfaiye, jandarma polis ve 112 Acil Çağrı merkezinin ziyaret ederken, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni yılın ilk gününde il genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşların ve görev başındaki personelin yeni yılını kutladı. Ziyaretlerde güvenlik, sağlık ve diğer kamu kurumlarında görev yapan personelle bir araya gelen Vali Aygöl, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programına Bozüyük İtfaiye Müdürlüğü ziyaretiyle başlayan Vali Aygöl, itfaiye personelinin yıl boyunca gösterdiği fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Görev başındaki ekiplerle sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Vali Aygöl, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek, burada görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldi. Aygöl, jandarma ekiplerinin güvenliği sağlama konusundaki çalışmalarını takdir ederek tüm personele başarılı bir yıl diledi. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek emniyet teşkilatı mensuplarıyla buluşan Vali Aygöl, teşkilatın yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Polislerin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Söğüt-Bilecik Yolu Jandarma Kontrol Noktası ziyareti

Söğüt-Bilecik Yolu üzerindeki jandarma kontrol noktasına uğrayan Vali Aygöl, burada görev yapan jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Trafik güvenliği ve kontrol çalışmaları hakkında bilgi alan Aygöl, personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Yolculara kazasız belasız sürüşler dileyerek tatlı ikramında bulundu.

Bilecik Akasya Altı Polis Kontrol Noktası ziyareti

Bilecik şehir girişinde yer alan Akasya Altı Polis Kontrol Noktası'nda görev yapan polislerle bir araya gelen Vali Aygöl, yılbaşı dolayısıyla özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti ve yeni yıl dileklerini iletti. Yolculuk yapan yolcularla bir araya gelen Vali Aygöl yolcularla muhabbet etti yeni yıllarını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi ziyareti

Vali Aygöl, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çağrı merkezi çalışanlarıyla görüştü. Acil durumların koordinasyonu ve çözümünde görev alan personellere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti yeni yılını kutladı.

Huzur Evi sakinleriyle Polis Evi'nde Buluşma

Vali Şefik Aygöl, sabah kahvaltısında huzur evi sakinlerini Polis Evi'nde misafir etti. Vali Aygöl, yeni yıl dileklerini ileterek, büyüklerimizin hayat tecrübelerinin ve hayır dualarının bizler için ne kadar değerli olduğunu söyledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Aygöl, büyüklerimizin yeni yılını kutlayarak sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyareti

Programın son durağı olarak Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, yılbaşı programı kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastaları ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Vali Aygöl, hastalara moral verirken sağlık çalışanlarına da özverili çalışmaları için teşekkür ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Yeni Yılı Görev Başında Karşıladı - Son Dakika

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