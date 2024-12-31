Vali Ayyıldız'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret - Son Dakika
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Vali Ayyıldız'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Vali Ayyıldız\'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıl ve başarılar diledi.

31.12.2024 23:16
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni yılda vatandaşların huzuru için çalışan güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını ve mübarek üç aylarını kutladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilk olarak Gemlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Birimini ziyaret etti. Ardından Engürücük Mevkii Müşterek Yol Kontrol Noktasına geçen Ayyıldız, görevli ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretlerine Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığında devam eden Vali Ayyıldız, daha sonra Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezine geçti. Burada şehrin güvenlik koordinasyonuna dair incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Merinos Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Ayyıldız, yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan personele kolaylıklar dileyerek yeni yılın ve mübarek üç ayların sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Ayyıldız'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret - Son Dakika

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