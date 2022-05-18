Vali Balcı'ya duygusal veda

Vali Ozan Balcı'nın Tokatlılarla vedalaşarak kentten ayrıldığı programda duygusal anlar yaşandı.

Van Valisi olarak atanan Vali Ozan Balcı, Tokat Valiliği önünde düzenlenen programla kente veda etti. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra il protokolünün katıldığı vedalaşmada duygusal anlar yaşandı. Tokat'ta görev yaptığı 3,5 yılda önemli işlere imza atan Vali Balcı, Van'da da aynı ivme ile çalışacakları mesajını verdi. Tokat'ı çok güzel günlerin beklediğini ifade eden Vali Balcı, "Hep dedik ya Türkiye bir güneş gibi parlayacak. Tokat da bir yıldız gibi olacak. Yıldız gibi parlayacak. Tokat Allah'ın izniyle yapılan işlerle, yapılmakta olan işler, gerçekleştirilecek olan işlerle Anadolu coğrafyasında, Türkiye'de bir yıldız gibi parlayacak. Büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Çünkü çok harika bir şehir, harika insanlar yaşıyor. Ben bundan adım gibi eminim. Uzlaşmayı, birliği, yardımlaşma duygusunu Tokat gerçekleştirdi" dedi.

Vali Balcı, yeni görev yerinde aynı heyecanla çalışacağını ifade ederek, "Van da Türkiye'mizin çok kıymetli, güzel bir ili. Vanlı hemşehrilerimize katkı sağlamak için dua etsinler. Orada da güzel işler yapalım. Her görev yeri yeni bir hayır kapısıdır, yeni bir başlangıçtır. Hem de dua kapısıdır. İnşallah Tokatlı hemşehrilerimizin hayır dualarıyla beraber Van'a ve Vanlı hemşehrilerimize gideceğiz. Devletimize, milletimize hizmet yolunda ülkemizin güzel ilinde Van'da, Vanlı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz ama Tokat'taki bu hizmet yarışı da artarak devam edecek diyorum. Herkese tekrar hakkımı helal ediyorum. Hayır dualar ediniz. Güzel işler yapalım. Hepinizi candan, kalpten, yürekten seviyorum. Allah herkese kolaylıklar versin" diye konuştu.

Vali Balcı, yaklaşık 1 saat süren vedalaşma programının ardından kentten ayrıldı. - TOKAT