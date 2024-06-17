Vali Çelik: "Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır"

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ile Şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan'ın ailelerinin bayramlarını kutlayarak, devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Durankaya beldesinde ikamet eden Özatak ve Kaplan ailesini ziyaret eden Vali Çelik, 16 Haziran Babalar Günü olması vesilesiyle şehit babaları Salih Özatak ve Salih Kaplan'ın gününü de kutladı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dualarıyla Şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ile Şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan'ın anıldığı ziyarette Vali Çelik; "İhtiyaç duydukları konularda devletimizin her zaman şehit ailelerimizin yanındadır" dedi.

Misafirperverlikleri için her iki aileye teşekkür ederek bayramlarını da kutlayan Vali Çelik'e, ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci de eşlik etti. - HAKKARİ