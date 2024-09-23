Vali Coskun'dan Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
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Vali Coskun'dan Ahilik Haftası Mesajı

Vali Coskun\'dan Ahilik Haftası Mesajı

Denizli Valisi Coskun, Ahilik Haftası'nda esnaf ve sanatkarlara ahlak ve dayanışma vurgusu yaptı.

23.09.2024 11:13
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coskun, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin "Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeleriyle günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coskun Ahilik Haftası çerçevesinde bir mesaj yayımladı. Vali Coskun mesajında, "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üreten ve tüketen ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri esas alan kadim bir müessesedir. Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, eğitim gibi uygulamalarıyla Ahilik, günümüzdeki işletmelere de yol gösterici olabilecek çağdaş niteliklere sahiptir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran Veli'nin "Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeleriyle günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı rahmet ve minnetle yad ediyor, Türkiye ekonomisinin mihenk taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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