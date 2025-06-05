Vali\'den Dinamit İddialarına Açıklama

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan Frig Vadisi'ndeki eserlerden biri olan Ornaş Kayalıkları'nda dinamit patlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur. Bölgede insan kaynaklı dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" dedi.

Vali Yiğitbaşı, bazı medya organlarında 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde define amacıyla dinamit patlatıldığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Vali Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada 2016 yılında doğal göçük yaşandığına dikkat çekerek, "Haberden sonra jandarma ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Konunun özü ise şu; 2016 yılında yapılan bir inceleme var. Hazırlanan raporda da İscehisar ilçesi Alanyurt ve Çatağıl köylerindeki Ornaş Kayalıkları'nın bulunduğu bölgedeki arkeolojik çalışmalar fotoğraflanmış ve doğal sebeplerden dolayı göçük olduğu belirleniyor. Daha sonra o dönemde yani 2016 yılında inceleme esnasında müze müdürlüğü uzmanları kontrol gerçekleştiriyor ve dinamit kaynaklı bir patlamanın olmadığı tespit ediliyor. Meydana gelen kaya kopması olayı 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında belgeleniyor ve yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilememiştir ve doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Olay 2016 yılına ait, insan kaynaklı olmadığı belirlenmiş, dinamit patlatılmadığı belirlenmiş ama nedense bugün yeni bir olay gibi yansıtılmıştır. Kısacası Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" ddei. - AFYONKARAHİSAR