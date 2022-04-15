Vali Elban polislerle iftarda buluştu - Son Dakika

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerle iftarda bir araya geldi.

Polis merkezi amirliğinde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Elban, sosyal hukuk devleti çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın esenlik içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gece-gündüz ayrımı gözetmeden görev yapan polislerin oldukça güç ve önemli bir sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Üstün gayretlerle çalışarak Adana'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasına büyük katkıları olan tüm polislere başarılı görevler temennisinde bulunan Vali Elban, "Polislerimiz sadece verdikleri güvenlik hizmetiyle değil pandemi sürecindeki fedakar çalışmaları ve üstlendikleri sosyal sorumluluk projeleri ile birçok alanda ilimizde önemli işlere imza atmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da polislerimizin aynı doğrultuda yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuru ile çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

İftara, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı. - ADANA